Козловский: Петросян — героиня, совершила настоящий подвиг

Российский фигурист Дмитрий Козловский оценил выступление российской фигуристки Аделии Петросян в произвольной программе на Олимпиаде-2026.
«Аделия Петросян — героиня. Она проделала очень сложный путь, который привел её к этим Олимпийским играм. Я буквально перед студией читал новости и слышал, что Аделия сказала, что ей будет тяжело возвращаться домой, поскольку она чувствует некое ощущение вины. Так вот, я просто хочу сказать, Аделя сделала настоящий подвиг. Она пробилась на эти Олимпийские игры», — сказал Козловский в эфире Okko.
Он добавил, что если спортсменку уже допустили до Олимпийских игр, логично было бы предоставить ей возможность заранее обкататься на международных стартах. По его словам, она изначально находилась в неравных условиях по сравнению с соперницами, но, несмотря на это, прошла всю борьбу достойно.
Напомним, в сумме Петросян набрала 214,53 балла и завершила турнир на шестом месте. В произвольной программе Аделия не сумела чисто приземлить четверной тулуп, при этом оставшись единственной участницей соревнований, исполнившей прыжок с четырьмя оборотами. После выступления фигуристка призналась, что ей стыдно за случившееся.
Ранее Даниил Глейхенгауз оценил выступление Петросян на Олимпийских играх 2026 года в Италии.