Аудиторы Пентагона и Госдепа признали превосходство ВС России над ВСУ

Аудиторы Пентагона, Госдепа и USAID в докладе конгрессу США признали превосходство Вооружённых сил России над ВСУ.

«Российские силы поддерживают общее превосходство в боевых действиях над Вооружёнными силами Украины», — говорится в документе.

Отмечается, что ВСУ испытывают нехватку личного состава и военной техники.

Ранее первый заместитель начальника Генштаба армии России генерал-полковник Сергей Рудской озвучил данные о потерях украинских войск. По его словам, украинская сторона с начала спецоперации потеряла в живой силе более 1,5 млн человек.

