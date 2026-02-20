Аудиторы Пентагона и Госдепа признали превосходство ВС России над ВСУ

Аудиторы Пентагона, Госдепа и USAID в докладе конгрессу США признали превосходство Вооружённых сил России над ВСУ.
«Российские силы поддерживают общее превосходство в боевых действиях над Вооружёнными силами Украины», — говорится в документе.
Отмечается, что ВСУ испытывают нехватку личного состава и военной техники.
Ранее первый заместитель начальника Генштаба армии России генерал-полковник Сергей Рудской озвучил данные о потерях украинских войск. По его словам, украинская сторона с начала спецоперации потеряла в живой силе более 1,5 млн человек.