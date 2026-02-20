Ричмонд
+7°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан заявил, что Украина хочет добиться хаоса в Венгрии

Киев использует политический шантаж и вмешивается в выборы, сообщил премьер-министр республики.

БУДАПЕШТ, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина хочет добиться хаоса в его стране путем политического шантажа и вмешательства в предстоящие парламентские выборы.

«Украина хочет хаоса в Венгрии. Они вмешиваются в венгерские выборы, финансируя оппозиционную партию “Тиса”. Они также используют политический шантаж, блокируя поставки нефти по трубопроводу “Дружба”, чтобы поднять цены на топливо и расходы домохозяйств», — написал он в X. Орбан также отметил, что Венгрия не сдастся, а ее правительство «будет защищать венгерские семьи».

По венгерским данным, нефть по трубопроводу «Дружба» не поступает с 27 января. Будапешт считает, что Киев пытается спровоцировать в Венгрии энергетический кризис накануне выборов, чтобы создать сложности для нынешнего правительства страны и поддержать политическую оппозицию.

Ранее правительство Венгрии уже обвиняло Украину в попытках вмешательства во внутренние дела страны в целях поддержки оппозиционной партии «Тиса». Будапешт считает, что Киев стремится добиться смены власти в Венгрии, поскольку ее нынешнее руководство препятствует вступлению Украины в Евросоюз и отказывается предоставлять ей военную помощь. Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше