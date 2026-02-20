Орбан заявил, что Украина хочет добиться хаоса в Венгрии

БУДАПЕШТ, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина хочет добиться хаоса в его стране путем политического шантажа и вмешательства в предстоящие парламентские выборы.
«Украина хочет хаоса в Венгрии. Они вмешиваются в венгерские выборы, финансируя оппозиционную партию “Тиса”. Они также используют политический шантаж, блокируя поставки нефти по трубопроводу “Дружба”, чтобы поднять цены на топливо и расходы домохозяйств», — написал он в X. Орбан также отметил, что Венгрия не сдастся, а ее правительство «будет защищать венгерские семьи».
По венгерским данным, нефть по трубопроводу «Дружба» не поступает с 27 января. Будапешт считает, что Киев пытается спровоцировать в Венгрии энергетический кризис накануне выборов, чтобы создать сложности для нынешнего правительства страны и поддержать политическую оппозицию.
Ранее правительство Венгрии уже обвиняло Украину в попытках вмешательства во внутренние дела страны в целях поддержки оппозиционной партии «Тиса». Будапешт считает, что Киев стремится добиться смены власти в Венгрии, поскольку ее нынешнее руководство препятствует вступлению Украины в Евросоюз и отказывается предоставлять ей военную помощь. Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля.