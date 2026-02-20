Орбан заявил, что Украина хочет добиться хаоса в Венгрии

«Украина хочет хаоса в Венгрии. Они вмешиваются в венгерские выборы, финансируя оппозиционную партию “Тиса”. Они также используют политический шантаж, блокируя поставки нефти по трубопроводу “Дружба”, чтобы поднять цены на топливо и расходы домохозяйств», — написал он в X. Орбан также отметил, что Венгрия не сдастся, а ее правительство «будет защищать венгерские семьи».