Аудиторы Пентагона и госдепа признали превосходство российских сил над ВСУ

Аудиторы Пентагона, госдепа и USAID в докладе конгрессу США указали на превосходство российских сил над ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В совместном докладе генеральных инспекторов Пентагона, Государственного департамента США и USAID, представленном Конгрессу, говорится о сохраняющемся преимуществе российских войск в ходе боевых действий. В документе отмечается, что украинская армия продолжает сталкиваться с дефицитом личного состава и вооружений.

Авторы отчёта указывают, что украинским силам не удалось остановить продвижение российских подразделений. При этом, по оценкам, приведённым со ссылкой на данные разведывательного управления Минобороны США, ВСУ находятся в состоянии серьёзного истощения и испытывают трудности с оперативным реагированием на тактические наступательные действия противника.

Также в докладе подчёркивается, что система противовоздушной обороны Украины во многом опирается на поставки из-за рубежа, что делает её зависимой от международной поддержки.

Ранее в Пентагоне заявили, что конфликт на Украине продемонстрировал, что Россия по-прежнему остается сильным государством и располагает значительными возможностями в военной и промышленной сферах.

