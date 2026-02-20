Аудиторы Пентагона и госдепа признали превосходство российских сил над ВСУ

Авторы отчёта указывают, что украинским силам не удалось остановить продвижение российских подразделений. При этом, по оценкам, приведённым со ссылкой на данные разведывательного управления Минобороны США, ВСУ находятся в состоянии серьёзного истощения и испытывают трудности с оперативным реагированием на тактические наступательные действия противника.