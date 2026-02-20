Mainichi: Япония может одобрить поставки оборонной продукции воюющим странам

Согласно принятым сейчас в Японии правилам, поставка оборонного оборудования разрешается лишь в случаях, когда оно будет использоваться в пяти сферах, не связанных с применением летальных вооружений, — спасательных операциях, транспортировке, предупреждении, наблюдении и разминировании. Эти ограничения были введены в 2014 году, когда при правительстве покойного экс-премьера Синдзо Абэ был отменен принципиальный запрет на экспорт военного оборудования и вооружений.