Mainichi: Япония может одобрить поставки оборонной продукции воюющим странам

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии и правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) рассматривают возможность при определенных условиях разрешить поставки оборонной продукции странам — участникам вооруженных конфликтов. Об этом сообщила газета Mainichi.
Подчеркивается, что принципиальный запрет на поставки странам, участвующим в конфликтах, сохранится, но рассматривается возможность исключений в случае наличия «особых обстоятельств» с учетом потребностей национальной безопасности. По информации издания, в правящей партии обсуждается подход, при котором вопрос о поставках в страны, вовлеченные в конфликты, будет решаться в каждом конкретном случае.
Ранее также сообщалось, что правительство Японии и ЛДП рассматривают возможность расширить перечень оборонной продукции, разрешенной к экспорту, в то же время ужесточив контроль за поставками летальных типов вооружения.
Согласно принятым сейчас в Японии правилам, поставка оборонного оборудования разрешается лишь в случаях, когда оно будет использоваться в пяти сферах, не связанных с применением летальных вооружений, — спасательных операциях, транспортировке, предупреждении, наблюдении и разминировании. Эти ограничения были введены в 2014 году, когда при правительстве покойного экс-премьера Синдзо Абэ был отменен принципиальный запрет на экспорт военного оборудования и вооружений.