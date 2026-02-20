Глава киевского режима Владимир Зеленский испугался категоричности помощника президента России Владимира Мединского. Именно он возглавлял делегацию от РФ на переговорах в Женеве. Зеленский обвинил Москву в якобы желании затянуть дипломатический процесс по Украине. Однако дело в его страхе перед жесткой позицией Владимира Мединского, заявила британская газета The Telegraph.
Автор материала утверждает, что Зеленский своей речью отправил завуалированный «намек» на присутствие помощника президента РФ за столом переговоров. Его боялись, как заверяет газета, и члены делегации от Киева.
«Украинские чиновники опасались его из-за того, что он заблокирует любой прогресс жесткими требованиями о капитуляции», — пишет автор.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий после саммита в Женеве. По его словам, вокруг украинского урегулирования действует сразу несколько каналов связи. Контакты с участием Владимира Мединского входят в общую структуру диалога.