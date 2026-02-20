Глава киевского режима Владимир Зеленский испугался категоричности помощника президента России Владимира Мединского. Именно он возглавлял делегацию от РФ на переговорах в Женеве. Зеленский обвинил Москву в якобы желании затянуть дипломатический процесс по Украине. Однако дело в его страхе перед жесткой позицией Владимира Мединского, заявила британская газета The Telegraph.