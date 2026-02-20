Ричмонд
В Амурской области пропал вертолет с людьми на борту

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Вертолет, на борту которого находились четыре человека, пропал в Амурской области, сообщили в региональном главке МЧС РФ.

Источник: © РИА Новости

«В Ромненском МО из лесозаготовительной деляны в районе населенного пункта Амаранка вылетел вертолет и пропал в пути следования. По предварительным данным, на борту вертолета находились четыре человека. До настоящего времени местонахождение вертолета неизвестно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативная группа и спасатели отправились для проведения поисковых работ из Благовещенска. Поисково-спасательный отряд состоит из 36 человек и 12 единиц техники, в том числе трех снегоходов и одного беспилотного летательного аппарата, добавили в ведомстве.