Зеленский надеется на развитие оборонного сотрудничества с Японией

В интервью Зеленский особенно подчеркнул важность противовоздушной обороны для Украины, выразив надежду на то, что Такаити откроет «коридор для диалога» в этом направлении. Он также заявил о желании провести встречу с премьер-министром Японии, добавив, что такая встреча может пройти в любом формате — от встречи на полях международного мероприятия до его визита в Японию.