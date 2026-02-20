Зеленский надеется на развитие оборонного сотрудничества с Японией

В интервью Зеленский особенно подчеркнул важность противовоздушной обороны для Украины, выразив надежду на то, что Такаити откроет «коридор для диалога» в этом направлении. Он также заявил о желании провести встречу с премьер-министром Японии, добавив, что такая встреча может пройти в любом формате — от встречи на полях международного мероприятия до его визита в Японию.
Ранее японская газета «Майнити» сообщила, что власти Японии рассматривают возможность при определенных условиях разрешить поставки оборонной продукции странам — участникам вооруженных конфликтов. Также сообщалось, что правительство Японии и правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) рассматривают возможность расширить перечень оборонной продукции, разрешенной к экспорту, в то же время ужесточив контроль за поставками летальных типов вооружения.
Согласно принятым сейчас в Японии правилам, поставка оборонного оборудования разрешается лишь в случаях, когда оно будет использоваться в пяти сферах, не связанных с применением летальных вооружений, — спасательных операциях, транспортировке, предупреждении, наблюдении и разминировании. Эти ограничения были введены в 2014 году, когда при правительстве покойного экс-премьера Синдзо Абэ был отменен принципиальный запрет на экспорт военного оборудования и вооружений.
Ранее Токио передавал Киеву около 100 транспортных средств Сил самообороны, в том числе грузовиков. Также японская сторона направляла Украине несколько партий грузов из резервов Сил самообороны, куда входили бронежилеты, каски, зимняя форма, продовольственные рационы, палатки, санитарные средства и электрогенераторы. Как ранее на этой неделе заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, общий объем помощи, заявленный правительством Японии для Украины, составляет $20 млрд.