Посол Мешков: в ЕС хотят ужесточить передвижение российских дипломатов

Некоторые страны Евросоюза стремятся превратить обязанность уведомлять о перемещениях российских дипломатов в разрешительную процедуру, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

Источник: Reuters

В конце января МИД Франции уведомил российское посольство о новых правилах, которые включены в 19-й пакет санкций ЕС. Согласно ним, дипломаты из России обязаны информировать местные власти о любых поездках по стране.

«Это, конечно, дискриминационная мера, и она предусматривает то, что транзит или выезд в другие страны Евросоюза теперь происходит не автоматически, а надо заполнять кучу всяких бумаг, и посольство в той стране, в которую ты въезжаешь, должно уведомлять МИД — а в некоторых странах они пытаются уже даже перевести в разрешительную форму», — сказал Мешков в интервью «РИА Новости».

По словам посла, «отмена шенгена» для сотрудников российских загранпредставительств создает трудности при передвижении на наземном транспорте в Россию и для служебных поездок в соседние государства.

