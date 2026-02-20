Путин заявил, что вор должен сидеть в тюрьме, но есть нюанс

Президент РФ Владимир Путин призвал чаще пользоваться принципом гуманности при принятии решения о применении меры пресечения для людей, совершивших незначительные преступления. Этой темы глава государства коснулся в четверг 19 февраля, выступая на ежегодном совещании судей.
Российский лидер процитировал ставшую крылатой фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя» о том, что «вор должен сидеть в тюрьме» и подчеркнул, что согласен с этим утверждением. Однако применение подобной меры пресечения в каждом отдельном случае должно быть обосновано и не стоит отправлять человека за решётку, если ущерб от его незаконных действий незначителен.
«Прошу держать вопрос об обоснованности применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в ходе предпринимательской и иной экономической деятельности. Ну, конечно, как в известном фильме было сказано, все мы помним — “вор должен сидеть в тюрьме”. Но есть нюансы», — сказал Путин.
При этом Путин отметил, что за последние годы система стала гораздо мягче: для подозреваемых вместо ареста, когда это возможно, суды стали выбирать домашний арест. Из осужденных реальное лишение свободы назначено лишь 26%, а в 71% случаев были выбраны альтернативные наказания — от штрафов до обязательных работ.
Накануне житель Ростова-на-Дону, осужденный на 8 лет за коррупционное преступление, получил помилование. Это решение утвердили после рассмотрения вопроса на региональном уровне, а затем — на федеральном — указ подписал Президент России Владимир Путин. Сообщается, что у мужчины серьёзные проблемы со здоровьем, он имеет инвалидность.
Также сообщалось, что президент России Владимир Путин освободил от наказания осужденного 78-летнего жителя Ростовской области.