Путин заявил, что вор должен сидеть в тюрьме, но есть нюанс

Российский лидер процитировал ставшую крылатой фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя» о том, что «вор должен сидеть в тюрьме» и подчеркнул, что согласен с этим утверждением. Однако применение подобной меры пресечения в каждом отдельном случае должно быть обосновано и не стоит отправлять человека за решётку, если ущерб от его незаконных действий незначителен.