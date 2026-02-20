Орбан: Украина хочет хаоса в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытках дестабилизировать ситуацию в стране. В соцсети X* он заявил, что Киев стремится повлиять на внутриполитические процессы в Венгрии и оказать давление на Будапешт.
Орбан утверждает, что украинская сторона вмешивается в избирательную кампанию, в том числе через поддержку оппозиционной партии Тиса. Кроме того, он связал действия Киева с ограничениями поставок нефти по трубопроводу Дружба, что, по его мнению, может привести к росту цен на топливо и увеличению расходов венгерских семей.
Глава правительства подчеркнул, что Венгрия не намерена поддаваться внешнему давлению. Он заверил, что власти страны продолжат отстаивать национальные интересы и защищать благосостояние граждан.
Ранее сообщалось, что венгерское правительство изучает вариант приостановки экспорта электроэнергии и газа на Украину. Такой шаг рассматривается как ответная мера на блокировку транзита по нефтепроводу «Дружба».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.