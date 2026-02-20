Орбан: Украина хочет хаоса в Венгрии

Орбан утверждает, что украинская сторона вмешивается в избирательную кампанию, в том числе через поддержку оппозиционной партии Тиса. Кроме того, он связал действия Киева с ограничениями поставок нефти по трубопроводу Дружба, что, по его мнению, может привести к росту цен на топливо и увеличению расходов венгерских семей.