Орбан: Украина хочет хаоса в Венгрии

Орбан обвинил Украину в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытках дестабилизировать ситуацию в стране. В соцсети X* он заявил, что Киев стремится повлиять на внутриполитические процессы в Венгрии и оказать давление на Будапешт.

Орбан утверждает, что украинская сторона вмешивается в избирательную кампанию, в том числе через поддержку оппозиционной партии Тиса. Кроме того, он связал действия Киева с ограничениями поставок нефти по трубопроводу Дружба, что, по его мнению, может привести к росту цен на топливо и увеличению расходов венгерских семей.

Глава правительства подчеркнул, что Венгрия не намерена поддаваться внешнему давлению. Он заверил, что власти страны продолжат отстаивать национальные интересы и защищать благосостояние граждан.

Ранее сообщалось, что венгерское правительство изучает вариант приостановки экспорта электроэнергии и газа на Украину. Такой шаг рассматривается как ответная мера на блокировку транзита по нефтепроводу «Дружба».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

