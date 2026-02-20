Ричмонд
Суд изъял коррупционное имущество экс-ректора ВГУЭС Лазарева

Суд по иску ГП изъял коррупционное имущество экс-ректора ВГУЭС Лазарева.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 20 фев — РИА Новости. Суд во Владивостоке по иску ГП изъял у экс-ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева и ряда ответчиков около 200 объектов недвижимости, полученных коррупционным путем, сообщает Ленинский районный суд Владивостока.

«Судом рассмотрен иск заместителя Генерального прокурора Российской Федерации об обращении в доход Российской Федерации имущества, полученного вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции версия для печати… Исковые требования удовлетворены», — говорится в сообщении.

Указано, что в доход Российской Федерации обращены около 200 объектов недвижимости, акции АО «Восточная верфь» Лазарева и другое имущество.

Решение суда подлежит немедленному исполнению.