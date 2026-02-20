Суд изъял коррупционное имущество экс-ректора ВГУЭС Лазарева

«Судом рассмотрен иск заместителя Генерального прокурора Российской Федерации об обращении в доход Российской Федерации имущества, полученного вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции версия для печати… Исковые требования удовлетворены», — говорится в сообщении.