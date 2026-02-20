Орбан обвинил Украину в желании добиться хаоса в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкими обвинениями в адрес Украины. В соцсети X он заявил, что Киев вмешивается во внутренние дела страны, финансируя оппозиционную партию «Тиса» и стремясь посеять хаос. Также, по его словам, Украина прибегает к политическому шантажу, блокируя транзит нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы поднять цены на топливо в Венгрии и повлиять на исход предстоящих выборов.