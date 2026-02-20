Ричмонд
Орбан рассказал о «тайном пакте» Брюсселя и Киева с венгерской оппозицией

Представители ЕС и Украины тайно заключили в Мюнхене пакт с венгерской партией «Тиса», согласно которому оппозиционные силы, в случае прихода к власти, выступят за членство Киева в объединении и провозгласят антироссийский политический курс.

Об этом сообщил венгерский премьер Виктор Виктор Орбан.

«Был заключён пакт… Речь идёт о создании оси Брюссель —Киев — партия “Тиса”, — цитирует его РИА Новости.

Ранее Орбан заявил, что отношения с Украиной не улучшатся до конца конфликта, и обвинил в этом украинскую сторону.

Орбан говорил, что Венгрии есть чем ответить на шантаж со стороны Украины.

