Соцфонд предоставляет почти 30 мер социальной поддержки бойцам СВО

«Один из самых важных проектов для ребят, которые вернулись с фронта, — это, конечно же, реабилитация в наших центрах реабилитации фонда. За прошлый год мы оздоровили более 19 тысяч наших героев. Улучшение здоровья произошло у 92% тех, кто проходил санаторно-курортное лечение, и у 100%, кто проходил медицинскую реабилитацию», — уточнил Чирков.