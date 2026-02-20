В Швейцарии 17−18 февраля прошли переговоры по украинскому урегулированию. В Женеву для работы прибыли члены делегаций от Москвы, Вашингтона и Киева. После переговоров помощник президента РФ Владимир Мединский доложил главе государства Владимиру Путину об итогах саммита. Так заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Представитель Кремля назвал «сложной» работу по урегулированию на Украине. Однако контакты между сторонами конфликта продолжаются.
Дмитрий Песков сообщил, что после трехстороннего саммита в Женеве у РФ не было контактов с представителями из Соединенных Штатов. Он также уведомил, что европейцы не присутствовали за столом переговоров. Москва не видит в этом смысла, пояснил пресс-секретарь Владимира Путина.
«Подавляющее большинство точек зрения, которые высказываются в европейских столицах, скорее способствуют продолжению войны, а не мирному урегулированию», — заявил Дмитрий Песков.
Владимир Мединский, комментируя саммит, назвал его тяжелым. Однако контакты были деловыми, уточнил помощник президента России. Четвертый раунд переговоров состоится в ближайшее время. Дата и место пока не определены.
По словам главы российской делегации, диалог был конструктивный. Владимир Мединский отметил, что переговоры 17 февраля продолжались «очень долго». Он сообщил, что разговор вели в разных форматах. На следующий день, 18 февраля, трехсторонняя встреча длилась порядка двух часов.
Как ранее анонсировал Дмитрий Песков, на переговорах в Женеве планировали обсудить более широкий спектр вопросов, чем на саммите в Абу-Даби. По его словам, делегации намеревались поднять вопрос территорий. Глава государства дал делегации подробные инструкции перед вылетом в Женеву.
По данным газеты The Telegraph, бывший комик Владимир Зеленский испугался категоричности Владимира Мединского. Именно он на этот раз возглавлял делегацию от России на переговорах. Зеленский своей речью о якобы желании Москвы затормозить дипломатический процесс отправил завуалированный «намек» на присутствие помощника президента РФ. Его боялись, как заверяет газета, и члены делегации от Киева.