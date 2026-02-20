Ричмонд
+7°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США заявили о сокращении помощи Украине

ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Аудиторы Пентагона, госдепа и USAID в докладе Конгрессу сообщили, что помощь США Украине сократилась с миллиардов до сотен миллионов долларов.

Источник: Reuters

«Только 3,92 миллиарда долларов было согласовано на 2025 финансовый год и около 220 миллионов на 2026 финансовый год», — говорится в докладе генеральных инспекторов трех ведомств.

В апреле 2024 года было согласовано выделение 60,8 миллиарда, с тех пор значительных средств не выделялось, указывают авторы доклада.

Всего за время СВО Конгресс согласовал для помощи Киеву 187,8 миллиарда долларов, говорится в документе. Отмечается, что 64,5 миллиарда долларов были выделены, но еще не израсходованы.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше