Страны НАТО потратили на оружие США для Киева $2 миллиарда с августа

ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Шесть стран НАТО с августа 2025 года потратили 2 миллиарда долларов на военное оборудование для Украины, сообщили в докладе Конгрессу США аудиторы Пентагона, госдепа и USAID.
«С августа 2025 года и в первом квартале фискального года 2026 (начался в октябре — ред.) Пентагон получил взносов на 2,06 миллиарда долларов от шести стран НАТО», — говорится в докладе генеральных инспекторов трех ведомств.
Средства предназначены на закупку военного оборудования и услуг для Украины, говорится в докладе.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты передают НАТО за полную стоимость оружие, которое потом поступает на Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.