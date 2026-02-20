В Apple объяснили, почему мессенджер Max нельзя скачать в США

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
Бета-версию цифровой платформы Max компания VK запустила в марте 2025 года. Платформа позволяет пользователям обмениваться сообщениями, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайтов. Приложение доступно в магазинах App Store, RuStore и Google Play.
Однако для пользователей App Store, зарегистрированных в американской версии магазина, приложение по-прежнему остается недоступно для скачиваний как на смартфоны, так и на другие устройства Apple.
«Разница между странами в доступных приложениях связана с региональными ограничениями и лицензионными соглашениями», — ответили в службе поддержки пользователей Apple в США на вопрос о недоступности мессенджера Max.
Там сообщили, что разработчики приложений должны соответствовать местным законам и правилам, а обратная ситуация может ограничивать к ним доступ. О возможных сроках появления Max в американском App Store в службе поддержки ответить не смогли.