В Apple объяснили, почему мессенджер Max нельзя скачать в США

РИА Новости: Max недоступен в США из-за региональных ограничений.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Пользователи продукции Apple не могут скачать мессенджер Max в США из-за наличия местных ограничений и лицензионных соглашений, следует из ответа, полученного РИА Новости в службе поддержки американской компании.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>

Бета-версию цифровой платформы Max компания VK запустила в марте 2025 года. Платформа позволяет пользователям обмениваться сообщениями, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайтов. Приложение доступно в магазинах App Store, RuStore и Google Play.

Однако для пользователей App Store, зарегистрированных в американской версии магазина, приложение по-прежнему остается недоступно для скачиваний как на смартфоны, так и на другие устройства Apple.

«Разница между странами в доступных приложениях связана с региональными ограничениями и лицензионными соглашениями», — ответили в службе поддержки пользователей Apple в США на вопрос о недоступности мессенджера Max.

Там сообщили, что разработчики приложений должны соответствовать местным законам и правилам, а обратная ситуация может ограничивать к ним доступ. О возможных сроках появления Max в американском App Store в службе поддержки ответить не смогли.

