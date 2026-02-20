Владимир Зеленский опасался жёсткой позиции главы делегации Российской Федерации Владимира Мединского на переговорах в Женеве.
Об этом сообщает Telegraph.
«Мединский, которого украинские чиновники опасались из-за того, что он заблокирует любой прогресс жёсткими требованиями о капитуляции», — указано в материале.
Ранее Мединский доложил главе государства Владимиру Путину о ходе переговоров в Женеве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что переговоры по Украине находятся на стадии, которая не предусматривает публичного раскрытия подробностей.
Также сообщалось, что следующий раунд консультаций по украинскому урегулированию планируется провести в Женеве.