Антироссийские санкции продлены: Трамп подписал соответствующий указ

Кирилл Дмитриев также отреагировал на статью The Economist о якобы сделке Москвы и Вашингтона по санкциям. Глава РФПИ назвал фейком сообщения о предложении России к США по экономическим проектам на 12 триллионов долларов в обмен на отмену ограничений. По его словам, снятие финансовых ограничений будет продиктовано интересами самих Соединенных Штатов.