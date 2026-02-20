Антироссийские санкции продлены: Трамп подписал соответствующий указ

Власти Соединенных Штатов вновь продлили срок действия антироссийских санкций. Такой указ подписал американский лидер Дональд Трамп. Санкции в отношении Москвы будут действовать еще год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на текст указа.
Как заявило руководство США, продление ограничений связано с сохранением режима чрезвычайной ситуации из-за конфликта на Украине. Вашингтон считает, что обстановка в регионе несет якобы угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
«Я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения в стране», — говорится в документе.
Кроме того, Дональд Трамп продлил санкции против Венесуэлы. Ограничения в отношении Каракаса будут действовать еще один год. США ввели санкции в 2015 году. Позже власти ужесточали ограничительные меры против Венесуэлы.
Утверждается, что санкции действуют в связи с якобы нарушениями прав человека. Ситуация в Венесуэле продолжает «представлять необычайную угрозу» для нацбезопасности и внешней политики США, говорится в тексте нового указа.
«Я продлеваю режим чрезвычайного положения, объявленный исполнительным указом 13 692», — сказано в тексте документа.
При этом американские санкции против РФ угрожают самим же Соединенным Штатам. Как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, бизнес теряет более чем 300 миллиардов долларов на фоне антироссийских ограничений. Вашингтону придется снять санкции, добавил он. Спецпредставитель президента РФ уточнил, что США заинтересованы в отмене ограничений.
Кирилл Дмитриев также отреагировал на статью The Economist о якобы сделке Москвы и Вашингтона по санкциям. Глава РФПИ назвал фейком сообщения о предложении России к США по экономическим проектам на 12 триллионов долларов в обмен на отмену ограничений. По его словам, снятие финансовых ограничений будет продиктовано интересами самих Соединенных Штатов.
Санкции между тем мешают налаживанию контактов между Москвой и Вашингтоном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их незаконными. Он напомнил, что Россия заинтересована в нормализации взаимоотношений между странами.