WP: США планируют развернуть войска на Ближнем Востоке к середине марта

По данным издания, советники по национальной безопасности президента Дональда Трампа провели совещание в ситуационном центре, где обсуждалась ситуация вокруг Ирана. В ходе встречи было заявлено, что к указанному сроку все подразделения США, переброшенные в регион, будут полностью приведены в состояние готовности.
При этом, как отмечают другие источники газеты, администрация Трампа сознательно демонстрирует усиление военного присутствия, стремясь подчеркнуть решительность своих действий и донести этот сигнал до общественности.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность применения военной силы, если переговорный процесс с Ираном не даст результатов.