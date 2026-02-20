Ричмонд
WP: США планируют развернуть войска на Ближнем Востоке к середине марта

США намерены к середине марта завершить развертывание своих сил на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

США намерены к середине марта завершить развертывание своих сил на Ближнем Востоке на фоне возможной операции против Ирана. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, советники по национальной безопасности президента Дональда Трампа провели совещание в ситуационном центре, где обсуждалась ситуация вокруг Ирана. В ходе встречи было заявлено, что к указанному сроку все подразделения США, переброшенные в регион, будут полностью приведены в состояние готовности.

При этом, как отмечают другие источники газеты, администрация Трампа сознательно демонстрирует усиление военного присутствия, стремясь подчеркнуть решительность своих действий и донести этот сигнал до общественности.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность применения военной силы, если переговорный процесс с Ираном не даст результатов.

