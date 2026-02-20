WP: США планируют развернуть войска на Ближнем Востоке к середине марта

По данным издания, советники по национальной безопасности президента Дональда Трампа провели совещание в ситуационном центре, где обсуждалась ситуация вокруг Ирана. В ходе встречи было заявлено, что к указанному сроку все подразделения США, переброшенные в регион, будут полностью приведены в состояние готовности.