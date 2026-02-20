СМИ: ЕС увеличит расходы на частные перелеты своих политиков

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Евросоюз планирует увеличить расходы на частные авиаперелеты своих высокопоставленных политиков до 16 миллионов евро в следующие четыре года, объясняя это возросшей международной нестабильностью, сообщает издание Politico со ссылкой на тендерную документацию.
«ЕС планирует потратить до 16 миллионов евро в течение следующих четырех лет на перелеты своих высокопоставленных чиновников на частных самолетах. Это на 3 миллиона евро больше, чем за предыдущий четырехлетний период», — пишет издание.
Депутат Европарламента от партии зеленых Расмус Андресен называл такие расходы позорными и не соответствующими климатическим целям ЕС. При этом издание отмечает, что в самой Еврокомиссии увеличение расходов объяснили «более широким геополитическим контекстом и возросшей нестабильностью в международных делах».