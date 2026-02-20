Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: ЕС увеличит расходы на частные перелеты своих политиков

Politico: ЕС увеличит расходы на частные перелеты политиков до 16 миллионов евро.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Евросоюз планирует увеличить расходы на частные авиаперелеты своих высокопоставленных политиков до 16 миллионов евро в следующие четыре года, объясняя это возросшей международной нестабильностью, сообщает издание Politico со ссылкой на тендерную документацию.

«ЕС планирует потратить до 16 миллионов евро в течение следующих четырех лет на перелеты своих высокопоставленных чиновников на частных самолетах. Это на 3 миллиона евро больше, чем за предыдущий четырехлетний период», — пишет издание.

Депутат Европарламента от партии зеленых Расмус Андресен называл такие расходы позорными и не соответствующими климатическим целям ЕС. При этом издание отмечает, что в самой Еврокомиссии увеличение расходов объяснили «более широким геополитическим контекстом и возросшей нестабильностью в международных делах».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше