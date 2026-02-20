Ричмонд
Генштаб РФ рассказал о новой особенности боевых действий в зоне СВО

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда» заявил, что в ходе специальной военной операции сформировалась новая тактическая особенность — зоны сплошного огневого поражения.

Речь идёт о полосе глубиной до 15 километров перед передним краем, где противник уничтожается массированным огнём и беспилотными системами. В этих зонах ведётся «охота» как за военной техникой, так и за живой силой противника.

По словам генерала, это делает практически невозможным скрытое сосредоточение сил для наступления вблизи линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что потери Вооружённых сил Украины с начала специальной военной операции превысили 1,5 миллиона человек. Такие данные привёл начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

