Вблизи Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7

Вблизи северных Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7.

Источник: © РИА Новости

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 фев- РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в пятницу у побережья северных Курил в Тихом океане, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,7 с эпицентром в 117 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в 9.31 (1.31 мск) 20 февраля. Очаг находился на глубине 57 километров», — рассказала сейсмолог.

По информации Семеновой, подземный толчок ощутили в Северо-Курильске силой до 2 баллов. Тревога цунами не объявлялась.