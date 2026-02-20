Вблизи Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7

«Землетрясение магнитудой 4,7 с эпицентром в 117 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в 9.31 (1.31 мск) 20 февраля. Очаг находился на глубине 57 километров», — рассказала сейсмолог.