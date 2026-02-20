Вблизи Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 фев- РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в пятницу у побережья северных Курил в Тихом океане, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Землетрясение магнитудой 4,7 с эпицентром в 117 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в 9.31 (1.31 мск) 20 февраля. Очаг находился на глубине 57 километров», — рассказала сейсмолог.
По информации Семеновой, подземный толчок ощутили в Северо-Курильске силой до 2 баллов. Тревога цунами не объявлялась.