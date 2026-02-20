Саперы ВС РФ под огнем установили заграждения на маршрутах продвижения ВСУ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Инженеры-саперы 337-го отдельного инженерно-саперного батальона 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» установили минные заграждения на вероятных маршрутах продвижения ВСУ, находясь под обстрелом противника. Об этом ТАСС рассказали в Минобороны России.
«Требовалось остановить контрнаступление противника на их участке линии боевого соприкосновения и отделение получило задачу установить минные заграждения на вероятных маршрутах выдвижения боевиков ВСУ. В ходе выполнения задачи инженеры были обнаружены и атакованы расчетами БПЛА противника. Несмотря на ранения, саперы завершили свою работу и вышли с линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили одного из саперов подразделения — младшего сержанта Андрея Смирнова. За эту задачу он получил первую награду — медаль «За отвагу». Там уточнили, что после лечения и реабилитации Смирнов вернулся в родной батальон и продолжил выполнять боевые задачи.
В министерстве напомнили, что в круг обязанностей инженерного отделения входит установка минных заграждений и проделывание проходов в заграждениях противника, инженерная разведка маршрутов движения различной техники.
«В связи с продвижением наших войск все больше жителей освобожденных территорий возвращаются в свои дома, и командованию дивизии все чаще поступают заявки на уничтожение неразорвавшихся боеприпасов, упавших ударных БПЛА, самодельных взрывных устройств ВСУ», — добавили там.