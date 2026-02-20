ТЦК мобилизовали в ВСУ мужчину с гепатитом C

«Меня остановило ТЦК. Быстро прошли медкомиссию, написали, что я годный. 9-го приняли, получается, а 11-го я уже был в учебке. Был у меня гепатит С. Они меня получается, часов в 6 вечера поймали. Полседьмого мы уже были на военно-врачебной комиссии. Она (медсестра — прим. ТАСС) только взяла из пальца кровь и говорит: “У тебя гепатит”. Я говорю, что знаю. И все. И написали, годный», — рассказал он в видео, предоставленном Минобороны РФ.