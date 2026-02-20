Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТЦК мобилизовали в ВСУ мужчину с гепатитом C

Пленный военнослужащий Тимур Краев рассказал, что в батальоне «Скала» были люди с несколькими грыжами и даже человек с эпилепсией.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Украинский пленный военнослужащий Тимур Краев, сдавшийся в плен бойцам группировки войск «Центр», рассказал, что его мобилизовали в ВСУ несмотря на гепатит C.

«Меня остановило ТЦК. Быстро прошли медкомиссию, написали, что я годный. 9-го приняли, получается, а 11-го я уже был в учебке. Был у меня гепатит С. Они меня получается, часов в 6 вечера поймали. Полседьмого мы уже были на военно-врачебной комиссии. Она (медсестра — прим. ТАСС) только взяла из пальца кровь и говорит: “У тебя гепатит”. Я говорю, что знаю. И все. И написали, годный», — рассказал он в видео, предоставленном Минобороны РФ.

По словам Краева, в батальоне «Скала», куда его повезли вместе с другими мобилизованными, были «косые, хромые», люди с несколькими грыжами и даже человек с эпилепсией.