В Госдуме раскрыли, какие льготы положены почётным донорам

В качестве признания вклада граждан в дело спасения жизней других людей донорам, сдавшим безвозмездно кровь 40 и более раз или плазму крови 60 и более раз, присваивается пожизненное звание почётного донора России, которое подразумевает наличие ряда льгот со стороны государства.
Об этом рассказал в беседе с RT председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«Среди них: внеочередное медицинское обслуживание в рамках ОМС, доступ к льготным санаторно-курортным путёвкам, возможность выбора удобного времени для ежегодного отпуска и так далее. Кроме того, почётные доноры России могут получать ежегодную денежную выплату в размере 19 497,68 рубля. Сумма была проиндексирована с 1 января 2026 года», — напомнил парламентарий.
По его мнению, все те, кто вносит свой вклад в развитие отечественного здравоохранения, в частности в развитие и пропаганду донорства крови, заслуживают отдельного внимания и уважения со стороны государства.
Ранее россиянам объяснили, как получить высокотехнологичную медицинскую помощь по ОМС.