В Госдуме раскрыли, какие льготы положены почётным донорам

«Среди них: внеочередное медицинское обслуживание в рамках ОМС, доступ к льготным санаторно-курортным путёвкам, возможность выбора удобного времени для ежегодного отпуска и так далее. Кроме того, почётные доноры России могут получать ежегодную денежную выплату в размере 19 497,68 рубля. Сумма была проиндексирована с 1 января 2026 года», — напомнил парламентарий.