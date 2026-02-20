Ричмонд
В Британии указали на страх Зеленского из-за Мединского на переговорах

Владимир Зеленский обвинил Москву в попытках затянуть переговоры в Швейцарии поскольку испугался жёсткой позиции главы российской делегации Владимира Мединского. Об этом заявила британская газета Telegraph.

«Это был завуалированный намёк на присутствие Мединского, которого украинские чиновники опасались за из-за того, что он заблокирует любой прогресс жёсткими требованиями о капитуляции», — указано в статье.

Напомним, 17 и 18 февраля в Женеве прошли трёхсторонние переговоры России, Украины и США. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В первый день обсуждения длились около шести часов, во второй — примерно два часа. Стороны договорились о новых встречах в ближайшее время. Зеленский оценил военный блок переговоров как конструктивный. Белый дом сообщил о значимом прогрессе после женевских встреч.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

