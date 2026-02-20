«Операторы беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем группировки войск “Восток” пресекли очередные попытки контрнаступления ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях», — говорится в сообщении Минобороны.
Средствами разведки было выявлено передвижение техники и пехоты ВСУ в направлении передовых позиций группировки войск «Восток».
«Воины-дальневосточники ударами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов уничтожили танк, пять бронетранспортеров, 15 боевых бронированных машин, самоходную артиллерийскую установку, а также тяжелые гексакоптеры», — говорится в сообщении ведомства.
Несмотря на значительные потери, украинский режим не оставляет попыток проведения контратак в зоне ответственности группировки.