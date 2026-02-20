Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чехии заявили о недовольстве ростом числа украинцев

Лидер движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамура в интервью порталу Idnes заявил, что часть жителей Чехии недовольна ростом числа иностранцев, в том числе выходцев с Украины.

Лидер движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамура в интервью порталу Idnes заявил, что часть жителей Чехии недовольна ростом числа иностранцев, в том числе выходцев с Украины.

По его словам, в Праге уже каждый третий житель — иностранец. Окамура отметил, что граждане жалуются на большое количество украинской речи в общественных местах, из-за чего у некоторых складывается ощущение, что они находятся «как на Украине».

Политик также заявил, что приток рабочей силы с Украины может оказывать влияние на уровень заработных плат.

Окамура сообщил, что инициировал обсуждение законопроекта об ужесточении режима временной защиты для украинцев. По его словам, планируется пересмотреть требования к пребыванию иностранцев в стране и предусмотреть возможность выдворения в случае совершения серьезных преступлений.

Согласно ранее опубликованной статистике, Чехия приняла наибольшее число украинских беженцев в пересчете на численность собственного населения — около 36 человек на тысячу жителей.

Читайте также: Противостояние между Зеленским и Залужным перешло в активную фазу.