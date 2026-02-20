В Чехии заявили о недовольстве ростом числа украинцев

Лидер движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамура в интервью порталу Idnes заявил, что часть жителей Чехии недовольна ростом числа иностранцев, в том числе выходцев с Украины.
По его словам, в Праге уже каждый третий житель — иностранец. Окамура отметил, что граждане жалуются на большое количество украинской речи в общественных местах, из-за чего у некоторых складывается ощущение, что они находятся «как на Украине».
Политик также заявил, что приток рабочей силы с Украины может оказывать влияние на уровень заработных плат.
Окамура сообщил, что инициировал обсуждение законопроекта об ужесточении режима временной защиты для украинцев. По его словам, планируется пересмотреть требования к пребыванию иностранцев в стране и предусмотреть возможность выдворения в случае совершения серьезных преступлений.
Согласно ранее опубликованной статистике, Чехия приняла наибольшее число украинских беженцев в пересчете на численность собственного населения — около 36 человек на тысячу жителей.
