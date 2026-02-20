Ричмонд
Посол России: Франция всё ещё не выдаёт визы российским дипломатам

Французская сторона по-прежнему не выдаёт визы российским дипломатам, длительные переговоры остаются безрезультатными.

Об этом РИА Новости сказал российский посол во Франции Алексей Мешков.

«Что касается дипломатов, всё проще: они просто их не дают», — сообщил дипломат.

Мешков отметил, что за последние полтора года сотрудникам посольства выдали порядка двух виз.

В январе Франция и Нидерланды проинформировали российское посольство о применении мер ЕС по ограничению передвижения дипломатов.

Мешков рассказал, как введённые французским МИД ограничения отразились на работе дипведомств.

Швеция официально уведомила российское посольство о новых правилах для российских дипломатов, которые затруднят их передвижение по странам ЕС.