Посол России: Франция всё ещё не выдаёт визы российским дипломатам

Французская сторона по-прежнему не выдаёт визы российским дипломатам, длительные переговоры остаются безрезультатными.
Об этом РИА Новости сказал российский посол во Франции Алексей Мешков.
«Что касается дипломатов, всё проще: они просто их не дают», — сообщил дипломат.
Мешков отметил, что за последние полтора года сотрудникам посольства выдали порядка двух виз.
В январе Франция и Нидерланды проинформировали российское посольство о применении мер ЕС по ограничению передвижения дипломатов.
Мешков рассказал, как введённые французским МИД ограничения отразились на работе дипведомств.
Швеция официально уведомила российское посольство о новых правилах для российских дипломатов, которые затруднят их передвижение по странам ЕС.