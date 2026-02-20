Трамп поручил Пентагону рассекретить документы об НЛО

Трамп объяснил решение «огромным интересом» общества к этой теме. Речь идёт о раскрытии информации, касающейся инопланетной жизни, неопознанных воздушных явлений и всего, что с этим связано. Глава Белого дома назвал эти вопросы «крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными».
Ранее бывший президент США Барак Обама поделился своим взглядом на существование внеземных цивилизаций. В интервью американскому блогеру Брайану Коэну экс-лидер отметил, что верит в инопланетян, хотя никогда их не встречал лично. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил, что теперь даже инопланетяне знают, что Обама ненадёжный и сливает их секреты.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.