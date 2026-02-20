Трамп поручил Пентагону рассекретить документы об НЛО

Ранее бывший президент США Барак Обама поделился своим взглядом на существование внеземных цивилизаций. В интервью американскому блогеру Брайану Коэну экс-лидер отметил, что верит в инопланетян, хотя никогда их не встречал лично. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил, что теперь даже инопланетяне знают, что Обама ненадёжный и сливает их секреты.