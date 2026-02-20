Из сообщения ведомства следует, что военнослужащие 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Криничное Запорожской области.
«Заходили мы с правого фланга. Закрепились, зашли в дом. Противник ведет ожесточенные бои, держится за каждый кусочек земли. Мы зашли в первый дом в деревне, зачистили и развернули флаг», — рассказал наводчик-оператор с позывным «Ярый» о действиях штурмовой группы в опубликованном видео от Минобороны.
В результате боёв уничтожен личный состав подразделения противника из состава 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, две боевые бронированные машины, два пункта управления БПЛА и пять гексакоптеров.
«Нас встречали три противника, которые вели огонь. Мы около двух часов не могли подойти. Они обстреливали, кидали гранаты. В итоге у меня с собой был бензин. Мы сожгли этот блиндаж полностью. Я закидывал бензин и стрелял сверху из гранаты. Сам обгорел немного, но штурмовать получилось», — поделился на видео подробностями стрелок с позывным «Ангарский».
После освобождения населенного пункта противник пытался заезжать на бронетехнике на окраину и снимать видео с флагом для пропаганды. Операторы БПЛА группировки «Восток» фиксируют эту активность, после чего штурмовики уничтожают националистов.
«Несмотря на небольшой размер, освобождение Криничного имеет важное значение для дальнейшего наступления на запад. Воины-приморцы отодвинули линию фронта на расстояние более пяти километров на запад от Гуляйполя и выровняли по железной дороге», — говорится в сообщении Минобороны РФ.