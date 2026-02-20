ВС России освободили Криничное в Запорожской области

«Нас встречали три противника, которые вели огонь. Мы около двух часов не могли подойти. Они обстреливали, кидали гранаты. В итоге у меня с собой был бензин. Мы сожгли этот блиндаж полностью. Я закидывал бензин и стрелял сверху из гранаты. Сам обгорел немного, но штурмовать получилось», — поделился на видео подробностями стрелок с позывным «Ангарский».