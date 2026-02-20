Орбан заявил о возможном соглашении Брюсселя и Киева с венгерской оппозицией

По словам Орбана, если «Тиса» придет к власти, она поддержит вступление Украины в ЕС и будет помогать Киеву в конфликте с Россией. Он также заявил, что новое правительство может отказаться от права вето Венгрии в Брюсселе по вопросам внешней политики.