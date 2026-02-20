Ричмонд
Орбан заявил о возможном соглашении Брюсселя и Киева с венгерской оппозицией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз и Украина якобы заключили в Мюнхене договоренность с венгерской оппозиционной партией «Тиса».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз и Украина якобы заключили в Мюнхене договоренность с венгерской оппозиционной партией «Тиса». Об этом он сказал на пресс-конференции в Вашингтоне, трансляцию вел телеканал М1.

По словам Орбана, если «Тиса» придет к власти, она поддержит вступление Украины в ЕС и будет помогать Киеву в конфликте с Россией. Он также заявил, что новое правительство может отказаться от права вето Венгрии в Брюсселе по вопросам внешней политики.

Орбан добавил, что, по его данным, Киев якобы помогает «Тисе», в том числе предоставляет IT-услуги. Он сообщил, что этим вопросом занимался комитет национальной безопасности парламента Венгрии.

Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. Официальный старт избирательной кампании намечен на 21 февраля, однако, как отмечают наблюдатели, политическая борьба уже идет активно.

Орбан заявил, что Брюссель и Киев якобы ведут скрытую деятельность, чтобы повлиять на исход выборов и ослабить его позиции.

Читайте также: Противостояние между Зеленским и Залужным перешло в активную фазу.

