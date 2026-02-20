«Искандер» уничтожил склады с 90 БПЛА ВСУ в Черниговской области

Расчёт комплекса «Искандер» группировки «Север» уничтожил площадку и склады с ударными БПЛА ВСУ в районе Нежина Черниговской области.
Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых, передаёт ТАСС.
«Противник потерял более 90 беспилотников, а также до двух взводов личного состава операторов», — проинформировал он.
Накануне сообщалось, что российские войска уничтожили в Черниговской области пусковую площадку и места хранения ударных беспилотников ВСУ дальнего действия.
