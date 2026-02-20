Протоколист объяснила, почему стол США на переговорах в Женеве был в центре

Эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова объяснила aif.ru, почему стол представителей Соединенных Штатов на переговорах по урегулированию украинского конфликта находился посредине, а делегации России и Украины расположились по сторонам.
Собеседница издания ответила на вопрос, является ли это показателем расстановки сил, где Вашингтон играет основную роль.
Трехсторонние переговоры с участием представителей РФ, США и Киева состоялись в отеле InterContinental в Женеве 17−18 февраля.
«Столы расставлены в “П”-образной форме. По центру находится стол с представителями США и Швейцарии как посредников и принимающей стороны. Это, скорее, подчеркивает роль Вашингтона как медиаторов конфликта, а не доминирующей стороны в данном случае», — сказала Баранова.
Эксперт добавил, что за спинами основных переговорщиков обычно сидят технические эксперты и советники, которые могут оперативно предоставить нужные данные, если дискуссия уйдет в детали. Также на «втором ряду» могут находиться протокольные офицеры и помощники.
«У людей на заднем плане нет микрофонов — право голоса имеют только те, кто сидит за основным столом», — подытожила Баранова.
Ранее Баранова расшифровала знаки цветов на переговорах в Женеве, а также оценила расстояние между столами, за которыми сидели переговорщики.
Напомним, переговоры проходили за закрытыми дверями с участием всех трех делегаций. Первый день обсуждений длился около шести часов и был напряженным, однако носил деловой характер. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны договорились провести новую встречу в ближайшее время.
Как сообщалось, что организация переговоров России, США и Украины в Женеве получила высокую оценку со стороны российской делегации.