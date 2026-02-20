Протоколист объяснила, почему стол США на переговорах в Женеве был в центре

«Столы расставлены в “П”-образной форме. По центру находится стол с представителями США и Швейцарии как посредников и принимающей стороны. Это, скорее, подчеркивает роль Вашингтона как медиаторов конфликта, а не доминирующей стороны в данном случае», — сказала Баранова.