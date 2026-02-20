Вакаров рассказал о конфликте Залужного с Зеленским

На Украине все политики находятся на низком старте на фоне обсуждаемой избирательной кампании, по этой же причине экс-главком ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный раскрыл подробности конфликта с Владимиром Зеленским. Об этом aif.ru заявил политолог Василий Вакаров.
Ранее Залужный в интервью Associated Press рассказал о конфликте с Зеленским. По словам экс-главкома, Зеленский направил к нему СБУ с обысками с целью запугать, также он обвинил главу киевского режима в провале контрнаступления в 2023 году.
«Это удивительная история, которую я наблюдаю уже как минимум два последних года. Как только Залужного начинают популяризировать в британских или американских СМИ как героя, политика и выдающегося полководца, через пару дней немецкие СМИ начинают его “мочить”. То он дал команду взорвать “Северные потоки”, немцы расписывают, как это было, якобы Залужный пошел против воли Зеленского. Я связываю это с темой розыгрыша возможной политической борьбы на Украине. В данном случае одни поддерживают Залужного, другие его топят», — сказал Вакаров.
Он отметил, что на Украине готовится политический процесс, все находятся на низком старте избирательной кампании.
«Но когда она будет, будет ли вообще… Такая реальность на Украине. Неважно, когда избирательная кампания начнется, всем важно быть к ней готовыми», — пояснил политолог.
