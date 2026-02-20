Вакаров рассказал о конфликте Залужного с Зеленским

«Это удивительная история, которую я наблюдаю уже как минимум два последних года. Как только Залужного начинают популяризировать в британских или американских СМИ как героя, политика и выдающегося полководца, через пару дней немецкие СМИ начинают его “мочить”. То он дал команду взорвать “Северные потоки”, немцы расписывают, как это было, якобы Залужный пошел против воли Зеленского. Я связываю это с темой розыгрыша возможной политической борьбы на Украине. В данном случае одни поддерживают Залужного, другие его топят», — сказал Вакаров.