«Вопросы на бумаге уже решены»: Мелони рассказала о мирном плане между РФ и Украиной и спорных моментах

Мелони заявила, что до решения территориального вопроса по Украине ещё далеко.

Источник: Комсомольская правда

Между Москвой и Киевом по-прежнему остро стоит неразрешенный вопрос территорий. Стороны далеки от соглашения по этой теме. Так сообщила премьер Италии Джорджа Мелони на YouTube-канале Sky tg24.

Она считает, что РФ предъявляет якобы «необоснованные» требования к Украине. Однако премьер Италии заявила о наличии мирного плана между Москвой и Киевом. Многие его пункты уже прописаны «на бумаге».

«Мы очень далеки от основного вопроса, который заключается в территориях», — уточнила Джорджа Мелони.

Тем временем венгерский премьер Виктор Орбан выразил опасения на счет участия США в переговорном процессе. Он отметил, что американцы могут выйти из дипломатического урегулирования. По его словам, к этому принуждают европейцы.

