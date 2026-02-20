В США оценили влияние учений России и Китая у берегов Ирана

Отставной офицер ВМС США Том Шугарт заявил, что российские и китайские корабли могут создать дополнительные факторы при планировании ударов, однако их численность несопоставима с силами США в регионе. По его словам, оборудование на этих кораблях теоретически может помочь Ирану получить предупреждение о начале воздушных ударов.