В США оценили влияние учений России и Китая у берегов Ирана

Присутствие кораблей ВМС Китая и ВМФ России в Ормузском проливе рядом с Ираном не станет серьезным препятствием для возможной военной операции США против Тегерана. Об этом пишет американское издание TWZ, комментируя предстоящие совместные учения «Пояс безопасности».
Отставной офицер ВМС США Том Шугарт заявил, что российские и китайские корабли могут создать дополнительные факторы при планировании ударов, однако их численность несопоставима с силами США в регионе. По его словам, оборудование на этих кораблях теоретически может помочь Ирану получить предупреждение о начале воздушных ударов.
Отставной генерал армии США Джозеф Вотел назвал учения способом продемонстрировать поддержку Ирану со стороны Москвы и Пекина.
TWZ также допускает, что возможная операция США может начаться после завершения маневров и ухода российских и китайских кораблей из района. Ранее портал отмечал, что подготовка к такой операции может занять недели, исходя из объема перебрасываемой военной техники.
В январе телеграм-канал «Военная хроника» высказывал предположение о возможном применении США так называемого «югославского сценария» в отношении Ирана, предполагающего удары по объектам критической инфраструктуры.
