Зеленский выразил надежду на развитие оборонного сотрудничества с Японией

Украинские власти надеются на развитие оборонного сотрудничества с японским руководством и приветствуют курс нового премьера Санаэ Такаити на расширение экспорта военной продукции.
Об этом Kyodo заявил Владимир Зеленский.
Глава киевского режима отдельно сказал про важность техники противовоздушной обороны для Украины, выразив надежду на то, что Япония откроет «коридор для диалога».
Ранее Владимир Зеленский рассказал, что США отказались разрешить производство ракет к Patriot в Европе.
Также сообщалось, что Украина при попытке отразить «последний большой удар» выпустила 25 ракет для ЗРК Patriot, израсходовав почти половину их месячного производства.