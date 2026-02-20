Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский выразил надежду на развитие оборонного сотрудничества с Японией

Украинские власти надеются на развитие оборонного сотрудничества с японским руководством и приветствуют курс нового премьера Санаэ Такаити на расширение экспорта военной продукции.

Украинские власти надеются на развитие оборонного сотрудничества с японским руководством и приветствуют курс нового премьера Санаэ Такаити на расширение экспорта военной продукции.

Об этом Kyodo заявил Владимир Зеленский.

Глава киевского режима отдельно сказал про важность техники противовоздушной обороны для Украины, выразив надежду на то, что Япония откроет «коридор для диалога».

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что США отказались разрешить производство ракет к Patriot в Европе.

Также сообщалось, что Украина при попытке отразить «последний большой удар» выпустила 25 ракет для ЗРК Patriot, израсходовав почти половину их месячного производства.

Узнать больше по теме
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше