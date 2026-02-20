Трамп поручил Пентагону опубликовать информацию об инопланетянах

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп поручил шефу Пентагона Питу Хегсету и представителям других ведомств начать процедуру рассекречивания и публикации документов о внеземной жизни.
Об этом он заявил в соцсети Truth Social.
«Поручаю министру обороны и другим соответствующим ведомствам и агентствам начать процесс выявления и публикации правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, НЛО», — сообщил хозяин Белого дома.
Ранее экс-президент Барак Обама в интервью американскому блогеру Брайану Коэну заявил, что допускает существование инопланетян, однако доказательств этому не имеет. Он с юмором отметил, что одним из первых его вопросов после вступления в должность было существование внеземной жизни.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что бывший президент США раскрыл «секретную информацию», когда обсуждал существование инопланетян.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в шутку заявил, что теперь даже инопланетяне знают о ненадёжности Обамы.