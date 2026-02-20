Трамп поручил Пентагону опубликовать информацию об инопланетянах

Ранее экс-президент Барак Обама в интервью американскому блогеру Брайану Коэну заявил, что допускает существование инопланетян, однако доказательств этому не имеет. Он с юмором отметил, что одним из первых его вопросов после вступления в должность было существование внеземной жизни.