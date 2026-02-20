Ричмонд
США ввели ограничения против граждан Узбекистана из-за борьбы с нелегалами

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Американские власти ввели визовые ограничения в отношении граждан Узбекистана, якобы способствовавших нелегальной миграции в США. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

Источник: Reuters

Как следует из документа, визовые ограничения введены в отношении «руководителей и высокопоставленных представителей двух базирующихся в Узбекистане компаний, помогающих в оформлении виз». По версии американских властей, эти лица «умышленно оказывали туристические услуги, предназначенные в первую очередь для иностранцев, планирующих незаконно мигрировать в Соединенные Штаты».

В документе не приводятся названия упомянутых компаний, а также имена граждан Узбекистана, в отношении которых введены ограничения.

