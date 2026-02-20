Исследование: россияне потратят на подарки к 8 Марта в среднем 5,5 тысячи рублей

Аналитики провели исследование и выяснили, что россияне потратят на подарки к 8 Марта в среднем 5,5 тысячи рублей. Результаты опроса есть в распоряжении RT.
Как добавили эксперты «Авито», почти половина опрошенных (45%) собираются уложиться в 3 тыс. рублей на один подарок, 25% — в сумму от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.
«От 5 тыс. до 10 тыс. рублей собираются потратить 17%, а больше этих сумм — 10%. И ещё 3% предпочитают получать и дарить подарки, сделанные своими руками», — подчёркивается в исследовании.
Отмечается, что большинство россиян считают 8 Марта семейным праздником — так, 40% опрошенных проведут день с родными, а 31% будут поздравлять близких и вручать подарки.
«При этом каждая шестая женщина (17%) планирует полностью посвятить этот день себе: отдохнуть, уделить время своему хобби или саморазвитию. Ещё 12% будут праздновать 8 Марта со своей парой — на эту дату у них уже запланирован романтический ужин или поездка. А 6% россиян собираются воспользоваться длинными выходными и отправиться в путешествие или за город», — добавили в компании.
