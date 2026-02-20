Исследование: россияне потратят на подарки к 8 Марта в среднем 5,5 тысячи рублей

«При этом каждая шестая женщина (17%) планирует полностью посвятить этот день себе: отдохнуть, уделить время своему хобби или саморазвитию. Ещё 12% будут праздновать 8 Марта со своей парой — на эту дату у них уже запланирован романтический ужин или поездка. А 6% россиян собираются воспользоваться длинными выходными и отправиться в путешествие или за город», — добавили в компании.