СМИ: Зеленский испугался категоричности Мединского на переговорах в Женеве

Украинский президент Владимир Зеленский обвинил РФ в желании якобы затянуть переговоры в Швейцарии, так как опасался жесткой позиции главы российской делегации Владимира Мединского. Об этом написало британское издание Telegraph.
— Это был завуалированный намек на присутствие Мединского, которого чиновники на Украине опасались из-за того, что он заблокирует любой прогресс жесткими требованиями о капитуляции, — заявил журналист газеты, который присутствовал в Женеве.
19 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что конфликт на Украине удастся урегулировать. Он заявил, что американская администрация уже закончила восемь войн.
Также американский лидер повторил, что раньше считал, что завершить украинский конфликт будет проще, чем остальные, но подчеркнул, что «с войной ты никогда не знаешь, что будет просто, а что — не очень просто».
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что следующие переговоры представителей Украины и России по мирному урегулированию конфликта снова пройдут в Швейцарии. Он подчеркнул, что важно выбирать местом для консультаций именно европейские страны.