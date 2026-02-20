Саймс назвал цель создания новой экономической рабочей группы РФ и США

Двусторонняя экономическая рабочая группа России и США поможет урегулировать противоречия, возникающие при действиях США, отметил в интервью aif.ru профессор МГИМО Дмитрий Саймс. По словам специалиста, риторика Вашингтона о выгодах сотрудничества сопровождается введением новых санкций, в том числе против нефтяных компаний.
После трехсторонних переговоров в Женеве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что страны договорились создать новую рабочую группу на фоне продолжающихся переговоров по Украине.
«В последнее время очень много было разговоров и переговоров, которые проходили в Дубае и на других площадках между Россией и США (в основном инициированных американцами) о том, какие огромные, многотриллионные возможности могут быть у российско-американского сотрудничества. Однако при этом против России не отменялись никакие санкции. И даже вводились новые, как в отношении “Лукойла” и других нефтяных компаний. Эти меры, как сказал президент Путин, появились откуда ни возьмись, без предупреждений и объяснений. Получается, что Вашингтон, критикуя Зеленского, бил по Москве. Это странно», — сказал Дмитрий Саймс в интервью aif.ru.
По словам эксперта, сейчас необходимо добиться понимания США о том, что невозможно договариваться по Украине, одновременно вводя новые санкции против России.
«Если Трамп серьезно относится к развитию экономических связей, то сейчас для него есть возможность продемонстрировать серьезность своих намерений», — сказал Саймс.
По словам эксперта, Трамп имеет возможность заблокировать в Конгрессе США законопроект о 500% пошлинах для покупателей российской энергии, однако пока что не делает этого.
В Женеве 17−18 февраля прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, он назвал встречи тяжелыми, но деловыми.
