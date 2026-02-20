Саймс назвал цель создания новой экономической рабочей группы РФ и США

«В последнее время очень много было разговоров и переговоров, которые проходили в Дубае и на других площадках между Россией и США (в основном инициированных американцами) о том, какие огромные, многотриллионные возможности могут быть у российско-американского сотрудничества. Однако при этом против России не отменялись никакие санкции. И даже вводились новые, как в отношении “Лукойла” и других нефтяных компаний. Эти меры, как сказал президент Путин, появились откуда ни возьмись, без предупреждений и объяснений. Получается, что Вашингтон, критикуя Зеленского, бил по Москве. Это странно», — сказал Дмитрий Саймс в интервью aif.ru.