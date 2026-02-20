Палестина выступила за исключение Израиля из Совета мира

«С нашей точки зрения, он [премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху] — военный преступник и должен предстать перед судом за совершенные преступления, а не быть членом Совета мира», — заявил изданию дипломат.
Кроме того, посол подчеркнул, что гуманитарные потребности сектора Газа носят тотальный характер. «После войны на уничтожение, которой подвергся сектор Газа, там фактически не осталось ничего. Израиль разрушил инфраструктуру, уничтожил систему здравоохранения, образовательный сектор, школы. Сегодня сектор Газа нуждается абсолютно во всем», — отметил дипломат.
По его словам, средства, которые Россия готова направить в Совет мира, могли бы пойти как на восстановление ключевой инфраструктуры, так и на решение срочных гуманитарных задач, включая поддержку местного населения. «Готовность России предоставить сектору Газа помощь в объеме до $1 млрд означает качественный переход на новый уровень поддержки. Эта инициатива полностью соответствует традиционной позиции РФ в поддержку палестинского народа, и мы высоко ценим этот благородный шаг», — сказал Абдель Шафи изданию.
22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе Устав совета, созданного в рамках урегулирования в секторе Газа. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил приглашение войти в Совет мира. Глава государства поручил МИД изучить поступившее предложение и проконсультироваться с партнерами. Путин заявил, что Россия готова направить в Совет мира $1 млрд из замороженных в США активов. 18 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что российская сторона направила США ноту с согласием использовать $1 млрд замороженных средств для восстановления Газы, но ответа не последовало.