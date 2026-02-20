Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Палестина выступила за исключение Израиля из Совета мира

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Палестина выступает против участия израильтян в Совете мира. Об этом заявил «Известиям» палестинский посол в Австрии и постоянный наблюдатель при международных организациях в Вене Салах Абдель Шафи.

Источник: AP 2024

«С нашей точки зрения, он [премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху] — военный преступник и должен предстать перед судом за совершенные преступления, а не быть членом Совета мира», — заявил изданию дипломат.

Кроме того, посол подчеркнул, что гуманитарные потребности сектора Газа носят тотальный характер. «После войны на уничтожение, которой подвергся сектор Газа, там фактически не осталось ничего. Израиль разрушил инфраструктуру, уничтожил систему здравоохранения, образовательный сектор, школы. Сегодня сектор Газа нуждается абсолютно во всем», — отметил дипломат.

По его словам, средства, которые Россия готова направить в Совет мира, могли бы пойти как на восстановление ключевой инфраструктуры, так и на решение срочных гуманитарных задач, включая поддержку местного населения. «Готовность России предоставить сектору Газа помощь в объеме до $1 млрд означает качественный переход на новый уровень поддержки. Эта инициатива полностью соответствует традиционной позиции РФ в поддержку палестинского народа, и мы высоко ценим этот благородный шаг», — сказал Абдель Шафи изданию.

22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе Устав совета, созданного в рамках урегулирования в секторе Газа. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил приглашение войти в Совет мира. Глава государства поручил МИД изучить поступившее предложение и проконсультироваться с партнерами. Путин заявил, что Россия готова направить в Совет мира $1 млрд из замороженных в США активов. 18 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что российская сторона направила США ноту с согласием использовать $1 млрд замороженных средств для восстановления Газы, но ответа не последовало.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше