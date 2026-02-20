ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили более 90 БПЛА ВСУ и два взвода операторов

Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по позициям украинских сил в районе города Нежин Черниговской области.
Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых, в результате удара была уничтожена площадка хранения ударных беспилотников дальнего действия ВСУ. Противник потерял более 90 дронов и до двух взводов личного состава операторов.
Видеозапись с комментарием Межевых опубликована Министерством обороны РФ.
Напомним, что начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в ходе специальной военной операции сформировалась новая тактическая особенность — зоны сплошного огневого поражения.
Ранее сообщалось, что потери Вооружённых сил Украины с начала специальной военной операции превысили 1,5 миллиона человек.
