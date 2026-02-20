Подростки в Забайкалье получили до 7 лет за поджог леса по заданию Украины

Несовершеннолетних фигурантов дела о поджогах леса в Забайкалье по заданию украинского куратора приговорили к 7 и 6,5 годам воспитательной колонии.
Об этом РИА Новости заявил представитель Второго восточного окружного военного суда.
«Одного приговорили к 7 годам 5 дням, второму назначено наказание 6 лет и 6 месяцев», — указал источник агентства.
В июне 2025 года один из подростков через интернет вышел на куратора, который предложил ему деньги за совершение диверсий. Подросток согласился и привлёк своего друга. В июле они четырежды поджигали лес у посёлка Атамановка, снимали свои действия на видео для отчёта, но обещанного вознаграждения так и не получили.