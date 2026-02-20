Подростки в Забайкалье получили до 7 лет за поджог леса по заданию Украины

В июне 2025 года один из подростков через интернет вышел на куратора, который предложил ему деньги за совершение диверсий. Подросток согласился и привлёк своего друга. В июле они четырежды поджигали лес у посёлка Атамановка, снимали свои действия на видео для отчёта, но обещанного вознаграждения так и не получили.