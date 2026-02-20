Боксер, генерал и клоун: названы главные претенденты на место Зеленского

Украинский политический ландшафт бурлит, предвещая скорое начало предвыборной кампании. Недавние заявления, сделанные боксером Александром Усиком и экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, привлекли особое внимание и стали сигналом их готовности сместить Владимира Зеленского с насиженного места.
Спортсмен в очередной раз прямо заявил о готовности баллотироваться на пост президента Украины. Залужный в свою очередь дал интервью Associated Press, в котором раскрыл поднаготную их конфликта с Зеленским, который тянется с 2022 года.
Политолог Василий Вакаров в разговоре с aif.ru оценил возможных кандидатов, которые могут побороться за кресло президента Украины.
Противоречивая фигура Усика.
Боксер Александр Усик вновь подогревает интерес к своей персоне, намекая на возможность своего участия в президентской гонке. Эксперты видят в его кандидатуре определенный политтехнологический расчет. Политолог Василий Вакаров отметил, что Усик обладает целым рядом качеств, делающих его «удобным» для киевского режима кандидатом.
«Во-первых, он раскрученный боксер. Во-вторых, он удобен в качестве политического лидера, потому что у него есть два противоречия. Он из Крыма, то есть, по сути, русский человек по духу. И он позиционировал себя как православного человека. А тут резко стал нациком, перешел на украинский язык. Он противоречивый человек, который идеально вписывается в политтехнологии и в то, что кто-то его ненавидит, а кто-то любит», — пояснил Вакаров.
По мнению политолога, Усик имеет реальные шансы претендовать на высший пост в стране. Напомним, в июле 2023 года боксер уже озвучивал планы о своем намерении баллотироваться на пост президента Украины после завершения спортивной карьеры.
Скандальный Залужный.
Ситуация вокруг бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и его интервью AP также добавляет интриги в предвыборный накал. Василий Вакаров считает, что подобные откровения со стороны Залужного являются следствием общей готовности всех политических сил к предстоящей избирательной кампании.
Политолог обратил внимание на цикличность появления в западных СМИ публикаций в поддержку Залужного, за которыми следует волна критики и попыток дискредитации со стороны других изданий.
«Я связываю эти события с темой розыгрыша возможной политической борьбы на Украине. В данном случае одни поддерживают Залужного, другие его топят», — сказал Вакаров.
Он отметил, что на Украине готовится политический процесс, все находятся на низком старте избирательной кампании. «Но когда она будет, будет ли вообще… Такая реальность на Украине. Неважно, когда избирательная кампания начнется, всем важно быть к ней готовыми», — пояснил политолог.
Тем не менее, Вакаров скептически относится к самостоятельным шансам Залужного бросить вызов Зеленскому. Однако он допускает, что экс-главком может стать «фронтменом» для других политических сил.
«Например, “Европейская солидарность”, связанная с Петром Порошенко*. То есть Порошенко имеет финансы, организацию, и в союзе с Залужным может выступить против Зеленского. Это может быть политическое или даже военное противостояние, потому что у Порошенко есть подразделения, которые он кормит. В связке с Порошенко или кем-то другим Залужный может выступить против Зеленского, но самостоятельно — нет», — убежден Вакаров.
Неожиданные кандидаты: спортсмен, клоун и политик.
Василий Вакаров также прогнозирует появление на политической арене неожиданных фигур, среди которых могут оказаться и те, кто ранее не имел отношения к политике.
«Давно на Украине говорят о том, что кандидат в президенты может быть вообще никем, то есть, не сильно популярный человек. И Усик, и тот украинский спортсмен Гераскевич, который надел шлем с фото погибших, за что ему дали орден Свободы, а олигархи дали денег. Это яркий пример того, что спортсмена, который нигде не побеждал, теперь раскручивают на какую-то политическую должность. Вряд ли он будет президентом, но может возглавить какую-либо политическую силу», — сказал Вакаров.
Среди потенциальных кандидатов политолог упомянул и Алексея Арестовича*, экс-советника Офиса президента.
«Еще есть волонтеры. Например, среди них есть такой Сергей Притула — уроженец Тернопольской области, был клоуном, актером, снимался в смешных роликах с еще одним актером типа “Антон и Маричка”, они на полусельском суржике разыгрывали между собой сценки. Этим он запомнился. А началась СВО, он стал волонтером, стал собирать деньги непонятно куда. Но в целом он запросто может стать кандидатом в президенты, потому что достаточно раскручен с точки зрения политтехнологий», — добавил Вакаров.
По мнению политолога, и Александр Усик, и Валерий Залужный, и другие упомянутые им фигуры, вероятно, попытаются заявить о себе в качестве претендентов на ключевые политические позиции в Украине.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.